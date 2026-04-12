Si chiude a Napoli il campionato europeo Formula Wing, con un’ultima giornata condizionata dall’assenza di vento che ha impedito lo svolgimento della Medal Series. Una circostanza che ha lasciato invariata la classifica maturata nei giorni precedenti.

A conquistare il secondo posto è Maddalena Spanu, atleta sarda del programma Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda, che si laurea così vice campionessa europea, alle spalle della francese Vaina Picot. Completa il podio Kylie Belloeuvre, terza classificata.

"È stata una settimana veramente impegnativa, sia dal punto di vista delle performance che a livello mentale - commenta la giovane velista oristanese -. Affrontare le prove in condizioni di vento molto leggero è stato particolarmente sfidante e riuscire a mantenere la concentrazione per sfruttare ogni metro in mare al meglio si è rivelato fondamentale. Certamente il mio desiderio era quello di scendere in acqua oggi e riconquistare il titolo vinto lo scorso anno, purtroppo non ci sono state le condizioni per disputare le prove e questo fa parte del gioco. Sono consapevole di aver fatto del mio meglio senza lasciare niente di intentato, questo secondo posto per me rappresenta un ottimo risultato".

Per Spanu il calendario guarda già al prossimo impegno: la Defi Wing, uno degli appuntamenti di riferimento della disciplina, in programma a Gruissan dall’11 al 13 maggio.