Sinner vs Alcaraz: episodio 17. Nella finale dell'Atp di Monte Carlo l'altoatesino esce vincente da una super sfida, che riesce a conquistare dopo due set combattutissimi (6-7 3-6).

Una partita avvincente che ha visto i due campioni rispondere colpo su colpo, ma che un Sinner stellare ha saputo affrontare con maggiore continuità. Per l'italiano un doppio motivo per esultare: soffia insieme il titolo di campione in carica ad Alcaraz (che nel 2025 aveva battuto in finale Musetti) e il primato mondiale nella classifica Atp.

E' il quarto Master 1000 consecutivo vinto dall'azzurro che conferma il suo momento di forma straordinario, l'ottavo in carriera e il primo sulla terra battuta. Sono 27 i titoli complessivi.

Alcaraz: "Jannik, felice per te"

Lo spagnolo non risparmia le lusinghe: "Devo iniziare con Jannik. E' impressionante quello che stai ottenendo, c'è stato un solo giocatore capace di vincere il Sunshine Double più Montecarlo ed è stato Novak (Djokovic, ndr). Congratulazioni per quello che fai col tuo team. Sono veramente felice di vederti vincere tanti titoli davanti alla tua famiglia.

Sulla sconfitta: "Non era il finale che volevamo, ma ci è piaciuto ogni singolo giorno qui. Mi sento a casa qua, per il lavoro che state facendo in queste settimane, e sicuramente torneremo nelle prossime settimane".

"Ogni anno questo torneo diventa più bello, è uno dei migliori: grande panorama, bel posto, sono contento di essere qui. Grazie a chi lo rende possibile. E' uno dei pochi tornei che si giocano in una settimana. Grazie a tutti quelli che sono arrivati per sostenere il tennis".

Sinner: "Mi sono divertito, grazie a tutti"

"Grazie principe e principessa per rendere possibile questo torneo. Vivere questi momenti è molto importante per me. Carlos, congratulazioni a te e al tuo team, ogni anno mostri a tutti perché sei il giocatore che sei, alla tua età ottieni quello che nessuno ottiene. Incontrarti nelle finali è ancora più speciale".

I ringraziamenti del campione: "Grazie per spingermi al limite. Sono state settimane molto interessanti. Grazie a ogni singola persona nel box e grazie alla mia famiglia, continuiamo ad insistere". Ai fan italiani e non: "Grazie a tutti per il sostegno, è come giocare in Italia, alla prossima!".