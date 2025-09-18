Sfuma il sogno mondiale per Dalia Kaddari, la velocista di Quartu pluricampionessa italiana. L'atleta sarda si è classificata quinta in batteria nei 200 metri, col tempo di 23''11. Troppo poco per sperare nel passaggio del turno.

La 23enne non ha nascosto la sua delusione: "Ieri non è andata come speravo - scrive -. Non mi sono qualificata. Fa male e mi sento delusa, inutile negarlo".

Ma Kaddari dovrà ricaricare velocemente le pile, perché le sfide non sono terminate. Sabato sarà infatti impegnata ancora in pista, nella staffetta 4x100: "Daremo tutto quello che abbiamo, insieme", promette.