Un maxi sequestro di marijuana è stato messo a segno dai carabinieri nelle campagne dell’Ogliastra nel corso di due operazioni distinte condotte tra il 3 e il 17 settembre.

Il primo ritrovamento risale al 3 settembre, quando i militari della Squadriglia di Arzana, con il supporto dei colleghi di Talana, avrebbero individuato in località Cananeu (Talana) una piantagione composta da 481 piante, alte tra gli 80 e i 130 centimetri.

Due settimane più tardi, il 17 settembre, la stessa Squadriglia avrebbero scoperto in località S’arcu e serra (Villagrande Strisaili) un’altra coltivazione illegale, composta da 13 piante alte fino a 170 centimetri. In entrambe le circostanze i militari hanno sequestrato materiale utile all’identificazione dei responsabili, che al momento restano ignoti.

Nello stesso giorno, i carabinieri della Squadriglia di Lanusei, insieme ai colleghi della Stazione di Tortolì, avrebbero trovato una terza piantagione nelle campagne vicine all’aeroporto di Tortolì-Arbatax: 170 piante, con altezze comprese tra 130 e 210 centimetri. Nelle vicinanze i militari hanno fermato un’auto con a bordo due tortoliesi di 35 e 28 anni: all’interno del veicolo sarebbe stato rilevato un forte odore di marijuana e rinvenute due fototrappole, indizio del loro coinvolgimento nella coltivazione illecita.

Tutto il materiale recuperato è stato posto sotto sequestro e sono in corso ulteriori indagini per identificare i responsabili delle diverse piantagioni.