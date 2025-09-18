PHOTO
Un 70enne è finito in ospedale dopo essere stato travolto da un'auto questa mattina a Porto Torres, in via dell'Industria.
L'uomo, in sella alla sua bicicletta, si è scontrato col mezzo intorno alle 8, all'altezza della rotatoria antistante al McDonald's.
Soccorso dal 118, il ciclista è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari con un trauma cranico e spinale.
I rilievi dell'incidenti sono stati fatti dai carabinieri della Compagnia di Porto Torres e dalla polizia locale.