La scorsa notte a La Maddalena i carabinieri hanno arrestato un giovane di 22 anni del posto, dopo un violento episodio avvenuto durante un controllo stradale.

Il ragazzo, fermato mentre era a bordo di un motociclo, secondo quanto riferito privo di targa e di copertura assicurativa, avrebbe reagito con minacce rivolte ai militari, arrivando a scagliare una pietra contro di loro. Uno dei carabinieri è rimasto lievemente ferito.

Dopo essersi dato alla fuga, il 22enne è stato rintracciato poco dopo nella sua abitazione e accompagnato nel carcere di Bancali, a Sassari, su disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania.