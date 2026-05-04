Ci sono storie che solo lo sport sa raccontare con emozione genuina, raccogliendo dai suoi protagonisti il racconto di gioie e dolori, fatiche e sacrifici, lacrime e sudore. Una bella, bellissima storia, arriva dal Sarrabus, protagonista Davide Loi, 16 anni.

Nel derby isolano contro l'Olbia, ieri, il giovane calciatore ha esordito dal primo minuto in Serie D, andando a segno poco dopo il quarto d'ora. Un gol che vale lacrime di gioia, perché rappresenta il riscatto di un piccolo sognatore che non si è fermato neanche di fronte agli ostacoli più grandi.

Tre anni fa Davide rischiava infatti di dovere dire addio al calcio giocato, complice una osteomielite di stafilococco. Ma non ha mollato: il ritorno in campo coi Giovanissimi e la vittoria del campionato provinciale con la Costa Orientale Sarda. Quindi l'esordio in prima squadra, ieri, fra i semiprofessionisti, e dal suo piede la palla che gonfia la rete.

Un sinistro al volo che scaccia via i fantasmi e disegna un futuro di sogni e speranze per il giovane talento ogliastrino. Una storia come tante, di passione e resilienza, che strappa un sorriso e accende la speranza di un futuro felice, inseguendo il pallone: ad maiora, Davide!