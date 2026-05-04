Incidente stradale nel tardo pomeriggio lungo la Sassari-Ittiri, subito dopo la zona di Piandanna, dove intorno alle 17 si sono scontrati un’auto e un furgone. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco della Centrale di Sassari, che ha operato in stretta collaborazione con il personale del 118. All’arrivo dei soccorritori, l’autista della vettura è rimasto incastrato tra le lamiere a causa della violenza dell’urto.

Dopo le prime manovre di stabilizzazione da parte dei sanitari, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di estrazione utilizzando divaricatore e cesoie, riuscendo a liberare l’uomo.

Entrambi i conducenti sono stati quindi affidati alle cure del personale sanitario e trasportati al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le operazioni di soccorso sono proseguite anche nelle fasi successive.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale di Sassari per i rilievi e la gestione della viabilità.