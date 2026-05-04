"Un caffè con Marco" è l'iniziativa che il candidato sindaco di Quartu Sant'Elena Marco Porcu lancia in vista delle elezioni amministrative che si terranno il 7 e 8 giugno. Porcu, in lizza con la coalizione di centrodestra, civica e autonomista, si dice pronto a "ascoltare i problemi e le idee delle cittadine e dei cittadini quartesi ed è pronto a farlo davanti a un caffè".

Un dialogo a tu per tu, "a faccia e pari, quasi intimo, per migliorare la mia città, la vostra città", spiega. Come funziona? "Ogni giorno, tra le 14:30 e le 16:00. Nel bar del tuo quartiere, nel tuo locale preferito o nel giardino di casa. Chiama il numero 3505270547 e fissa un appuntamento per una chiacchierata", è l'invito del candidato.

"Noi abbiamo il coraggio di cambiare Quartu, ma per fare questo dobbiamo fermarci e ascoltare i problemi delle singole persone, ascoltare le idee di rinnovamento che solo chi vive quotidianamente la città conosce”, ha detto Porcu.

"Ho un’idea chiara di come migliorare i servizi e la viabilità, rilanciare le attività del centro storico e migliorare tutte le realtà costiere del comune. E voglio condividere questo progetto con chi voglia sedersi in un bar, in un locale o nel giardino di casa a parlare con me”, ha concluso.