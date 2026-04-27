I campioni del calcio e del Beach Soccer danno appuntamento ai primi di luglio ad Alghero nell’arena di San Giovanni per il torneo internazionale “Mundial Beach Soccer – Trofeo Città di Alghero”.

Campioni del recente passato insieme a talenti del beach soccer formano le rappresentative IBS (International Beach Soccer) provenienti da Francia, Corazia, Lussemburgo che affronteranno la selezione azzurra sull’arenile algherese.

La rappresentativa azzurra della IBS, guidata da Maurizio Iorio, campione con la maglia di Roma, Inter, Fiorentina, Torino Verona e Genoa, si impreziosisce ogni anno di nuovi campioni, personaggi che in campo sanno ancora dare molto e fuori rimangono gli idoli di tante generazioni di tifosi. Sicura la presenza dell’ex Juve e nazionale Angelo Di Livio, dell’ex portiere di Cagliari e Lazio Federico Marchetti, l’ex Cagliari Andrea Lazzari, oltre a diversi atleti del beach soccer.

Il torneo, in programma il 4-5 luglio, verrà presentato nella conferenza stampa fissata per domani, martedì 28 aprile, nella sala riunioni di Villa Maria Pia. Ci saranno il Sindaco Raimondo Cacciotto, il Presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi, il Presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu, l’organizzatore Maurizio Iorio.