Prosegue senza soste la preparazione estiva del Cagliari agli ordini di Fabio Pisacane. I rossoblù sono scesi in campo anche ieri al CRAI Sport Center per una nuova giornata di lavoro, caratterizzata da una doppia seduta in vista del trasferimento nel ritiro di Ponte di Legno-Tonale, in programma mercoledì 22 luglio.

La mattinata è stata dedicata prevalentemente al lavoro aerobico, mentre nel pomeriggio la squadra, dopo un'attivazione tecnica, ha disputato un test in famiglia contro la formazione Under 20 guidata da Alberto Gallego.

Ad assistere all'allenamento erano presenti anche diversi dirigenti del club: il vicepresidente Maurizio Fiori, il Club Ambassador Nicola Riva, il direttore sportivo Pietro Accardi e Roberto Muzzi per l'area scouting. Per il settore giovanile hanno seguito la sfida anche il neo direttore Max Canzi, il direttore sportivo Pierluigi Carta e il coordinatore tecnico Oscar Erriu.

L'amichevole, disputata su due tempi da 45 minuti, si è chiusa con il netto successo della prima squadra per 12-1. Nella prima frazione sono andati a segno Di Paolo, autore del vantaggio con una conclusione dalla distanza terminata all'incrocio dei pali, Felici, a segno due volte, Cardu per l'Under 20 e Mendy, fissando il punteggio sul 4-1 all'intervallo.

Nella ripresa il Cagliari ha ulteriormente aumentato il ritmo trovando la via del gol con Fazzini, Kingstone, autore di una doppietta, Cavuoti, Esposito, Romano, anch'egli a segno due volte, e Prati, fino al definitivo 12-1.

La preparazione dei rossoblù proseguirà già domani mattina con una nuova seduta di allenamento, l'ultima parte del lavoro in Sardegna prima della partenza per il ritiro in montagna, dove il Cagliari entrerà nella fase più intensa dell'avvicinamento alla nuova stagione.