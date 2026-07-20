Attraverso i social e con una foto che la ritrae su un letto d'ospedale e con la borsa del ghiaccio sulla testa e un collare, la cantante Noemi rassicura i fan dopo la brutta caduta dal palco avvenuta durante il concerto di ieri sera in provincia di Chieti. L'artista ha spiegato di essersi spaventata ma di stare bene, anche se dovrà osservare un periodo di riposo, quattro settimane, indicato dai medici.

"Volevo rassicurarvi dopo quello che è successo ieri sera. Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista. Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po’ di dolore. Mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi 4 settimane di riposo per recuperare.

Grazie di cuore per tutti i vostri messaggi, l’affetto e la vicinanza. Mi avete fatto sentire davvero tanto amore.

Ho la testa dura non vi preoccupate!

Non vedo l’ora di tornare sul palco e cantare di nuovo con voi. Ci rivediamo prestissimo!

Vi abbraccio forte".

La cantante avrebbe quindi dovuto rinunciare ai prossimi appuntamenti in calendario. Tra questi anche la data prevista per il prossimo 26 luglio a Iglesias, nell’ambito degli eventi programmati in città: al momento non è ancora arrivata una comunicazione ufficiale sull’annullamento, ma il periodo di recupero indicato dai medici rende di fatto molto difficile la conferma dell’esibizione.

I fan hanno subito manifestato affetto e vicinanza alla cantante, che ha concluso il suo messaggio con parole rassicuranti sulla volontà di tornare presto sul palco.