È l'ennesima giornata super impegnativa sul fronte incendi in Sardegna, dove il Corpo Forestale è intervenuto su tre distinti roghi divampati nei territori di Oniferi, Iglesias e Serramanna, con un massiccio impiego di mezzi aerei per contenere l’avanzata delle fiamme.

Il primo incendio è di interfaccia, scoppiato nelle campagne di Oniferi, in località “Cuccuru e Sae Corbedda”, dove è inizialmente intervenuto un elicottero decollato dalla base operativa del Corpo Forestale di Farcana (AS350 Écureuil). Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) della Stazione Forestale di Orani. Nel corso dell’intervento si è reso necessario l’invio di un secondo elicottero, proveniente dalla base di Sorgono, a supporto delle operazioni. Sul posto anche due squadre dei Vigili del Fuoco.

Un altro incendio è divampato nelle campagne di Iglesias, in località “Riu Marraconi”. Sul posto un elicottero della base del Corpo Forestale di Iglesias, mentre il coordinamento delle operazioni è stato affidato al DOS della Stazione Forestale di Iglesias. Anche in questo caso, l’evoluzione del rogo ha richiesto il potenziamento dei mezzi aerei, con l’arrivo di un ulteriore elicottero dalla base di Pula, e del Super Puma di Fenosu.

Le squadre sono inoltre state impegnate nelle campagne di Serramanna, in località “Azienda Pimpisu”, dove ha operato un elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal DOS della Stazione Forestale di Sanluri.