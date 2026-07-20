Oltre a quelli a Iglesias, Oniferi e Serramanna, un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 luglio 2026, nel territorio comunale di Olbia, in località Padrogiano. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Corpo Forestale, supportati da un elicottero decollato dalla base operativa di Limbara.

Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Olbia, impegnato nella gestione degli interventi per contenere il rogo.

La particolare dislocazione dell’incendio ha reso necessario il potenziamento del dispositivo antincendio: è stato richiesto l’intervento del Super Puma della base di Alà dei Sardi e di un Canadair con base a Olbia.

Proseguono le operazioni di bonifica e spegnimento per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata.