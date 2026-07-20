Nella serata del prossimo venerdì, 24 luglio 2026, verrà riaperto il tratto compreso tra il chilometro 5,500 e il chilometro 8,200 della strada statale 195 "Sulcitana", che era stato chiuso a causa dei lavori di ripristino e di sicurezza necessari in seguito ai danni causati dal ciclone Harry lo scorso gennaio.

"L'apertura con una settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma è un traguardo non scontato - sottolinea l'assessore regionale dei Lavori pubblici, Antonio Piu - che è invece il segno tangibile del senso di responsabilità di tutte le istituzioni coinvolte".

La parte del corpo stradale esposta al mare, danneggiata, è stata ricostruita e dotata di nuove barriere di sicurezza. La pavimentazione è stata rinnovata e la segnaletica orizzontale è stata tracciata, con un intervento dal valore complessivo di 1,7 milioni di euro. Inoltre, sono stati investiti 150 mila euro per migliorare la viabilità alternativa lungo il tratto consortile.

Ulteriori 2 milioni di euro sono stati destinati alle barriere di sicurezza NBDA nel tratto a quattro corsie vicino al tratto costiero. Prima dell'inizio dei lavori lo scorso 15 giugno, Piu ha convocato un tavolo con i sindaci dei comuni coinvolti per trovare la soluzione meno impattante.

Grazie anche all'intervento dell'Anas, l'ultima riunione ha portato alla definizione di un percorso condiviso. Il cantiere, che ha comportato la chiusura di una corsia e un percorso alternativo in direzione Capoterra-Pula, ha coinciso con l'inizio della stagione estiva e con l'aumento del traffico sulla Sulcitana.

"Si è lavorato affinché si potesse anticipare - aggiunge Piu -. Questo, nonostante le temperature eccezionali del periodo, che non hanno reso il lavoro facile agli operai di Anas. I lavori inoltre erano necessari per non rischiare che un altro violento evento atmosferico cancellasse definitivamente quel tratto. Ora, dopo poco più di un mese di lavori, consegniamo una strada sicura e in grado di reggere con maggiore resilienza un eventuale fenomeno piovoso straordinario".

L'Anas ha annunciato che il tratto costiero della statale 195 "Sulcitana", compreso tra il km 5,220 e il km 8,900 e situato tra Cagliari e Capoterra, sarà chiuso al traffico nelle notti di domani e mercoledì 22 luglio per completare i lavori di ripristino. Le chiusure saranno attive dalle 22:00 alle 6:00 del giorno successivo. I veicoli diretti a Cagliari verranno deviati dalla rotatoria al km 8,900 della statale 195 e seguiranno un percorso alternativo attraverso la strada statale 195 Dir, la Dorsale consortile di Macchiareddu, la Seconda strada Cacip, la SP 92 e infine l'Itinerario Contivecchi, prima di poter rientrare sulla viabilità ordinaria. Non ci saranno modifiche al percorso alternativo in direzione di Pula.