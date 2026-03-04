Buone notizie per Fabio Pisacane che queste settimana potrebbe ritrovare pezzi importanti a centrocampo. Dopo il rientro col botto di Folorunsho, autore di un super gol nella sfida contro il Parma, il tecnico conta di riabbracciare anche Deiola e Gaetano.

Così la Gazzetta dello Sport: "La settimana corta che porterà alla sfida di sabato è quella segnata sul calendario dello staff medico e tecnico del Cagliari per il reinserimento graduale in gruppo di Alessandro Deiola e Gianluca Gaetano. Più complicato invece il recupero di Luca Mazzitelli".

"Una mediana rossoblu - spiega la rosea - che è pronta, almeno a gara in corso, a ritrovare quantità e qualità con l'infermeria che va piano piano svuotandosi".

Anche oggi, per Deiola lavori individuali, ma l'obiettivo, sia per lui che per Gaetano, è chiaro: tornare a calcare il campo già nel weekend che vedrà i sardi impegnati nella sfida casalinga contro il Como.