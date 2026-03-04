Un operaio di 58 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi a Brescia, dopo essere rimasto schiacciato da un escavatore ribaltatosi all’interno di un cantiere in via Roberto Ardigò. L’incidente si è verificato intorno alle 13.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, che ha inviato l’elisoccorso, un’automedica e un’ambulanza. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Un altro uomo, di 52 anni, è stato assistito sul luogo dell’accaduto, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. Non sarebbe rimasto coinvolto direttamente nell’infortunio.