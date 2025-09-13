È tutto pronto per la sfida tra Cagliari e Parma, valida per la terza giornata di Serie A. Pisacane conferma Caprile tra i pali e punta su una difesa a quattro composta da Zappa e Obert sugli esterni, con Mina e Luperto al centro. In mezzo al campo spazio a Folorunsho, Prati e Adopo, mentre sulla trequarti agiranno Gaetano e Sebastiano Esposito. Grande attesa per Andrea Belotti, subito titolare nell’attacco rossoblù e alla sua prima gara ufficiale con la maglia del Cagliari.

Ecco le formazioni ufficiali:



Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano, S. Esposito; Belotti. All. Pisacane

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Ordonez, Bernabé, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta