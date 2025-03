È una partita da dentro o fuori, anche se la stagione non è ancora finita. Alle 12:30 alla Unipol Domus il Cagliari ospita il Monza in un match che vale tantissimo nella corsa salvezza. Due squadre a caccia di punti, due panchine sotto esame, ma soprattutto due piazze che non possono permettersi passi falsi.

Numeri a confronto: Cagliari meglio del Monza, ma…

Dopo 29 giornate, il Cagliari è 15° in classifica con 26 punti, mentre il Monza è fanalino di coda, ultimo con appena 15 punti. Undici lunghezze separano le due formazioni, che però condividono un andamento recente tutt’altro che brillante.

Il Cagliari ha vinto 6 partite, ne ha pareggiate 8 e perse 15, con 28 gol fatti e 44 subiti. Il Monza, invece, è fermo a 2 vittorie, 9 pareggi e 18 sconfitte, con una differenza reti impietosa: 24 gol segnati e ben 49 incassati.

Il dato più allarmante per i brianzoli è che, nelle ultime cinque partite, hanno collezionato solo sconfitte. Il Cagliari, dal canto suo, non vince una partita dal 9 febbraio (2-1 contro il Parma).

La sfida in casa: un piccolo vantaggio per il Cagliari

Giocare in casa potrebbe rappresentare un piccolo vantaggio per la squadra di Davide Nicola. Il pubblico rossoblù non ha mai fatto mancare il proprio sostegno e contro un Monza in evidente difficoltà, questo fattore può fare la differenza.

Difese traballanti, attacchi poco prolifici

Non sarà probabilmente una partita da goleada. Entrambe le squadre segnano poco: 28 reti per il Cagliari, appena 24 per il Monza. Ma se in avanti si fatica, è dietro che le due difese mostrano i maggiori problemi: 44 gol subiti dai rossoblù, addirittura 49 dai biancorossi.

Monza: numeri da incubo

I dati raccontano un Monza in piena crisi: ultima in classifica, peggior difesa del campionato, unica squadra con meno di 3 vittorie in 29 giornate. La salvezza è ormai un’impresa disperata, ma una vittoria in trasferta potrebbe almeno dare una scossa psicologica e tenere vive le speranze.

Cagliari: occasione da non fallire

Per il Cagliari, questa è una delle partite da segnare in rosso sul calendario. Con Lecce, Parma ed Empoli alle spalle che inseguono a pochi punti, una vittoria oggi significherebbe allontanarsi dalla zona retrocessione e mettere pressione alle rivali.

Fischio d’inizio alle 12:30. In palio non ci sono solo tre punti, ma un pezzo importante di futuro.