Un involucro in plastica contenente trenta candelotti di gelatina esplosiva da cava è stato ritrovato oggi tra la vegetazione in località “Cala Sapone”, a Sant’Antioco.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Sant’Antioco, con il supporto della Motovedetta MTV 709 e del Nucleo Antisabotaggio del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari.

Il materiale trovato era estremamente pericoloso se non correttamente maneggiato e potenzialmente letale in caso di utilizzo improprio. L’area è stata immediatamente isolata e messa in sicurezza dal personale specializzato del Nucleo Antisabotaggio, che ha proceduto alle operazioni di sopralluogo e bonifica, culminate con la deflagrazione controllata del materiale esplodente in condizioni di massima sicurezza.

L’Autorità Giudiziaria è stata tempestivamente informata dai Carabinieri della Stazione di Sant’Antioco che stanno procedendo con ulteriori accertamenti per chiarire la provenienza del materiale esplosivo e identificare eventuali responsabili.