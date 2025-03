Il Cagliari batte il Monza 3-0 e torna al successo dopo quasi due mesi. Era una partita da vincere e la vittoria è arrivata, non senza difficoltà, soprattutto nel primo tempo, chiuso a reti bianche.

La differenza l'ha fatta la ripresa quando il Cagliari è tornato in campo finalmente desideroso di uscire da questa partita con i tre punti; subito Viola, con un bel colpo di testa, ha spianato la strada, con Gaetano (entrato proprio al posto del numero 10 rossoblù) che ha poi chiuso i conti con una perfetta punizione dal limite a metà ripresa e con Luvumbo che ha fissato il punteggio sul 3-0 nel recupero.

Come detto non è stata una partita semplice, visto che il Cagliari ha trovato davanti un avversario voglioso ma decisamente troppo modesto e già proiettato alla retrocessione, per la quale manca solo la matematica. Bene il ritorno dal 1' di Prati, così come la linea difensiva, attenta e sicura, con Palomino 'sacrificato' sul centro-destra. Bene ovviamente anche Viola che ha riscattato col gol una prestazione che si stava facendo faticosa. Importante anche il ritorno alla rete di Gaetano. Ottimo l'ingresso di Luvumbo con gol. Sottotono, infine, sia Felici che Piccoli, nervoso e sostituito da Pavoletti, il quale ha preso la traversa nei minuti finali. Fischiati gli ex Keita e Petagna.

Ora il Cagliari, dall'alto dei suoi 29 punti conquistati, si preparerà all'altra sfida salvezza in programma domenica prossima contro l'Empoli al Castellani.

Cagliari (3-4-2-1) Caprile, Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Prati (31' st Makoumbou), Adopo, Augello (45' st Zappa); Viola (15' st Gaetano), Felici (15' st Luvumbo), Piccoli (31' st Pavoletti) (1 Ciocci, 71 Sherri, 36 Pintus, 21 Jankto, 14 Deiola, 18 Marin, 9 Coman, 80 Kingstone). All.: Nicola.

Monza (3-5-2) Turati, Pereira, Izzo, D'Ambrosio; Birindelli (15' st Caprari), Castrovilli (15' st Ciurria),Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos (29' st Ganvoula), Dany Mota (38' st Petagna), Keita (29' st Vignato). (21 Pizzignacco, 69 Mazza, Brorsson, 3 Lekovic, 6 Gagliardini, 8 Urbanski, 18 Zeroli, 22 Palacios, 55 Martins). All.: Nesta.

Arbitro: Fourneau di Ravenna. Reti: nel st 4' Viola, 28' Gaetano, 47' Luvumbo. Angoli: 4 a 4. Recupero: 2' e 4'. Ammoniti: Luperto, Izzo, Keita per gioco falloso, Piccoli per comportamento non regolamentare. Spettatori 16.139.