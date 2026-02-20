Oggi pomeriggio, intorno alle 16:40, la squadra 1A della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta sul lungomare Palmasera a Cala Gonone, dove un incendio ha interessato un intero piano di un edificio di quattro piani.

Prima dell’arrivo dei soccorsi ufficiali, due vigili del fuoco liberi dal servizio sono riusciti a contenere le fiamme e a spegnerle parzialmente utilizzando mezzi di fortuna, limitando così i danni e prevenendo il rischio per le abitazioni adiacenti.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha poi completato la bonifica del sito e messo in sicurezza l’area. Sono in corso accertamenti per determinare le cause dell’incendio. Fortunatamente, non si registrano danni a persone.