Il King's College London ha conferito a Luigi Di Maio la nomina a professore onorario presso il Dipartimento di Studi sulla Difesa.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’ex ministro degli Esteri attraverso i suoi canali social, dove ha commentato la nuova investitura sottolineando l’impegno che intende assumere.

«Assumerò questo nuovo ruolo con l’obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, sulle relazioni tra Europa e Golfo e sulle dinamiche geopolitiche. Una nuova sfida. Sempre con la stessa passione», ha scritto Di Maio, oggi Rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo.

Fondato nel 1829, il King’s College è la quarta università più antica del Regno Unito e figura stabilmente tra gli atenei più prestigiosi al mondo. Nel corso della sua storia, dodici tra docenti ed ex studenti sono stati insigniti del premio Nobel.