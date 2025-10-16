Il Cagliari spera di recuperare Mina e risistemare la difesa in vista dell’incontro di domenica alla Domus contro il Bologna.

Il centrale colombiano si era infortunato a Udine, rinunciando agli impegni con la nazionale per non aggravare la distrazione al polpaccio. La sosta ha però giocato a suo favore: ieri Mina è passato dalle terapie al programma personalizzato, e questa mattina si è allenato parzialmente con il gruppo. Con due sedute ancora in calendario, il suo ritorno in campo sembra ormai probabile.

Accanto a Mina, torna disponibile Luperto, assente a Udine (tutta la gara in panchina) per un problema ormai superato. Il tecnico Pisacane potrà contare anche su tutti i nazionali, molti dei quali rientrati con morale alto dopo assist e gol: Obert, autore della prima rete con la Slovacchia, Palestra, brillante con l’Under 21, e Idrissi hanno già fatto ritorno. Si è allenato regolarmente anche Luvumbo, reduce dagli impegni con l’Angola.

Atteso con entusiasmo l’arrivo di Kilicsoy, probabilmente carico di fiducia dopo il gol in rovesciata con la Turchia Under 21. Non ce la faranno invece Di Pardo, Rog e Radunovic, ancora impegnati in lavoro differenziato.

Per la sostituzione di Belotti, Pisacane dovrebbe confermare Borrelli, autore del gol del provvisorio vantaggio nell’ultima gara prima della sosta a Udine.