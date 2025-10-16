PHOTO
Ha ribadito con fermezza la propria estraneità ai fatti contestati Luca Franciosi, il 26enne lombardo indagato per favoreggiamento nell’ambito dell’omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo assassinata tra l’11 e il 12 settembre nella tenuta di Conca Entosa da Emanuele Ragnedda.
Il giovane si è presentato oggi presso la Procura di Tempio Pausania, accompagnato dai suoi legali, Nicoletta e Maurizio Mani, per essere interrogato dal procuratore capo Gregorio Capasso e dalla pm Noemi Mancini, titolare dell’indagine.
Al termine dell’incontro, l’avvocato Maurizio Mani ha illustrato ai cronisti la posizione difensiva del suo assistito: "Ha descritto con precisione i suoi movimenti e ogni elemento utile a chiarire la sua totale estraneità ai fatti. È incredulo per essere stato coinvolto in questa vicenda".
Il legale ha spiegato che Franciosi si sarebbe recato a Conca Entosa due giorni dopo il delitto, su invito di Ragnedda e in compagnia di altri conoscenti, senza notare nulla di anomalo: "Ha fornito riscontri puntuali sui suoi spostamenti di lavoro, verificabili presso la ditta per cui era impiegato".
"Non sapeva della scomparsa di Cinzia Pinna - afferma l'avvocato -, anche perché non ha neppure la televisione in casa. Prima accusato di occultamento, poi di favoreggiamento: non sa neanche perché", ha aggiunto il legale. Mani ha definito la situazione del suo assistito “kafkiana”, sottolineando che "non è chiaro in che modo avrebbe potuto favorire qualcuno".
Inoltre, il legale ha precisato che tra Franciosi e l’altra indagata, Rosa Maria Elvo, 50enne di San Pantaleo e amica del reo confesso, non esiste alcun tipo di rapporto.