E' arrivato il parere positivo da parte della Giunta regionale sulla compatibilità ambientale del progetto del nuovo Stadio di Cagliari, presentato dal Comune.
Il via libera rappresenta un passo cruciale nel percorso per ottenere il provvedimento unico regionale in materia ambientale (Paur), necessario per avviare i lavori della nuova struttura.
Il futuro stadio “Gigi Riva”, che sorgerà sulle ceneri del vecchio Sant’Elia, sarà progettato per 30mila spettatori, in linea con gli standard per manifestazioni internazionali.
Cagliari si è inoltre candidata come possibile sede italiana per gli Europei 2032, rafforzando il ruolo della città nel panorama sportivo e infrastrutturale nazionale.