Il Cagliari orfano di successi da oltre due mesi è costretto a guardarsi le spalle: la classifica per i rossoblù si fa pesante, con la zona retrocessione che dista soltanto un punto. Dopo il buon avvio di stagione, per i sardi sono emersi numerosi problemi.

Undici i punti racimolati in tredici partite. Pochini, considerando che fra le inseguitrici spicca anche il nome della Fiorentina, in crisi profonda ma certamente attrezzata per risalire la china. Certo è che a parlare sarà, come sempre, il campo, e i Viola hanno raccolto soltanto 6 punti fino ad oggi, condizione che li inserisce di fatto nella lotta salvezza.

In una situazione già di per sé delicata, il Cagliari dovrà affrontare due impegni difficili: fra sei giorni la Roma arriva alla Domus, poi si vola a Bergamo per la sfida con l'Atalanta. Ma la sfida più importante arriva il 21 dicembre, dove i rossoblu ospiteranno il Pisa per uno scontro diretto ad alta tensione.

La squadra di Pisacane è scivolata al quindicesimo posto, ma Genoa e Parma seguono a pari punteggio. Poi appunto Pisa (11 punti), Fiorentina e Verona (6). Non è bastata una buona prestazione con la Juve per accumulare punti pesanti, al vantaggio di Esposito ha risposto la doppietta di Yildiz.

Ora una settimana di lavoro per preparare una sfida che si presenta durissima: la Roma reduce dalla sconfitta col Napoli arriverà nell'Isola con un solo obiettivo: vincere. Starà ai sardi provare a sgambettare i giallorossi strappando punti importanti in ottica salvezza.