Un 24enne pizzaiolo di Furtei è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione del paese per un furto di attrezzatura agricola ai danni di un pensionato del luogo. La denuncia arriva al termine dell’attività investigativa avviata lo scorso ottobre.

L’indagine era partita dalla segnalazione del 65enne, che aveva denunciato la sottrazione di vari strumenti da lavoro dalla propria proprietà. Dopo aver raccolto la querela, i militari hanno avviato una serie di accertamenti che li hanno portati a verificare movimenti, contatti e possibili responsabilità.

Le verifiche hanno condotto i Carabinieri fino all’abitazione del giovane, dove - come riferito dai miliari - è stata rinvenuta l’intera attrezzatura indicata come rubata. Gli oggetti sono stati immediatamente riconosciuti dal proprietario e restituiti.

Ricostruita la vicenda, il 24enne è stato invitato presso la caserma della Stazione Carabinieri, dove è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari, prontamente informata degli esiti dell’attività.

L’episodio si inserisce nell’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati contro il patrimonio, ambito particolarmente sensibile nelle comunità rurali, dove la presenza quotidiana delle pattuglie rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini.