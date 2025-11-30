Un Gulfstream G650 ha trasferito una piccola paziente da Cagliari a Milano. Il trasporto sanitario d’urgenza in favore di una bimba di poco meno di un mese di vita si è concluso nel primo pomeriggio di oggi, domenica 30 novembre.

Il trasporto della piccola paziente è stato effettuato con un velivolo da trasporto G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare di stanza a Ciampino (RM).

Il volo, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

In particolare, la richiesta dello speciale volo salva vita è stata avanzata dalla Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea di Milano, l’ente dell’Aeronautica Militare che ha il compito di coordinare gli equipaggi in prontezza d’allarme per le attività di volo per pazienti in imminente pericolo di vita (IPV).

Il Gulfstream G650 del 31° Stormo è decollato nel primo pomeriggio di oggi dall’aeroporto di Cagliari-Elmas ed è giunto dopo circa un ora di volo sull’aeroporto di Milano-Linate, sede del Comando Aeroporto – QG del CSA/1^ Regione Aerea.

Una volta a terra, la piccola paziente è stata affidata alle cure del personale sanitario dell’IRCCS Policlinico San Donato, dove è stata successivamente ricoverata.

I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46 Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.