Sarà un Festival di Sanremo di grandi ritorni ed esordi attesissimi quello che andrà in scena al Teatro Artiston dal 24 al 28 febbraio. Carlo Conti, che condurrà il festival per la quinta volta, ha svelato questa mattina in diretta al TG1 i trenta big in gara alla 76esima edizione della kermesse musicale più amata dagli italiani.

Ecco la lista

Tommaso Paradiso

Chiello

Serena Brancale

Fulminacci

Ditonellapiaga

Fedez e Marco Masini

Leo Gassmann

Sayf

Arisa

Tredici Pietro

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Malika Ayane

Luchè

Raf

Bambole di Pezza

Ermal Meta

Nayt

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

J-Ax

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta e Colombre

Francesco Renga

Mara Sattei

LDA & Aka7even

Dargen D'Amico

Levante

Eddie Brock

Patty Pravo

VECCHI E NUOVI TALENTI

Ci sono nuovi nomi, dunque, ma anche tanti vecchi leoni dello spettacolo italiano. Curiosità, in particolare, per gli esordienti Maria Antonietta e Colombre, che fanno coppia anche nella vita e sono divenuti da poco virali col loro album Luna di Miele. Fedez e Masini avevano già convinto il pubblico lo scorso anno nella serata dei duetti con Bella stronza. Prima a Sanremo per l'italo-tunisino Sayf, che racconta in musica la sua identità multiculturale. Riflettori puntati su Tredici Pietro (al secolo Pietro Morandi) e LDA ("DA" sta per D'Alessio).

Dei trenta in gara solo tre hanno già vinto Sanremo: Renga (nel 2005 con Angelo), Arisa (nel 2014 con Controvento) e Meta (nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro col brano Non mi avete fatto niente). Esordienti assoluti sul palco dell'Ariston anche Tommaso Paradiso (già frontman dei Thegiornalisti), il rapper napoletano Luchè, la band al femminile Bambole di Pezza, Eddie Brock, Nayt, Chiello, Samurai Jay.

Grandi ritorni per Patty Pravo (in gara dopo sette anni), J-Ax in versione solista dopo la partecipazione del 2023 insieme agli Articolo 31, Raf dopo oltre un decennio. Ma Conti, secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, avrebbe ricevuto il "no" secco da altri importanti artisti come Tiziano Ferro, Annalisa, Emma, Noemi e Carmen Consoli.