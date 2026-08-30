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Grave incidente, questa mattina, a Sassari all'incrocio tra via Amendola e via Don Minzoni. Un'anziana di 83 anni è stata travolta da un'auto condotta da una giovane di 27 anni mentre attraversava la strada, finendo violentemente sull'asfalto.
Le condizioni della donna sono apparse immediatamente disperate: soccorsa sul posto dal personale del 118, è stata portata d’urgenza in codice rosso al Santissima Annunziata. Attualmente si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Sassari per eseguire i rilievi di rito e acquisire gli elementi necessari a chiarire l'esatta dinamica del sinistro.