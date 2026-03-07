Un disturbo ampiamente diffuso ma ancora poco compreso è il "Delirium", uno stato confusionale acuto che colpisce principalmente i pazienti anziani ricoverati in ospedale.

Per sensibilizzare la popolazione su questo tema, mercoledì 11 marzo presso l'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei si terrà il "World Delirium Day 2026", con la creazione di un'area informativa a cui parteciperanno specialisti del reparto di Medicina. Il "Delirium", noto anche come stato confusionale acuto, consiste in un repentino cambiamento delle capacità cognitive che si manifesta in un breve lasso di tempo, solitamente tra poche ore e alcuni giorni.

Questa sindrome si caratterizza per la sua natura fluttuante, durante la quale il paziente può alternare momenti di lucidità a stati di sonnolenza profonda, agitazione marcata o percezioni alterate come allucinazioni. L'incidenza di questa condizione è particolarmente elevata tra gli anziani, con un rischio maggiore per coloro che presentano già una forma di demenza.

Poiché si tratta di una situazione critica, è fondamentale riconoscere tempestivamente i primi segnali d'allarme per consentire una rapida risoluzione e prevenire complicanze gravi. In occasione del "World Delirium Day", la Asl Ogliastra, con il supporto della Struttura complessa di Medicina guidata dal dottor Antonello Cossu, ha organizzato un'iniziativa informativa aperta alla comunità. Il 11 marzo, un desk informativo sarà allestito presso l'ospedale di Lanusei, dove gli specialisti forniranno utili informazioni e consigli ai cittadini.