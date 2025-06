Due episodi di circolazione contromano sulla Strada Statale 729 si sono conclusi senza conseguenze gravi grazie al tempestivo intervento della Polizia Stradale di Sassari. Gli episodi, avvenuti a pochi giorni di distanza, hanno messo a serio rischio la sicurezza degli automobilisti.

Il primo caso risale al 30 maggio 2025, quando una pattuglia del Distaccamento di Tempio Pausania ha fermato una Fiat Panda che procedeva contromano al km 79, in direzione Olbia. Alla guida, una donna di 75 anni “in evidente stato confusionale”. Gli agenti sono riusciti a bloccare il veicolo in tempo, evitando un possibile impatto frontale con un mezzo pesante in arrivo.

Il secondo episodio è avvenuto il 1° giugno nei pressi del bivio per Monti. Una Suzuki Vitara marciava contromano nella corsia di sorpasso. Gli agenti della Stradale di Olbia hanno attuato la manovra 'Safety-car', rallentando la circolazione e inducendo il conducente a fermarsi. Anche in questo caso, il rapido intervento ha evitato un potenziale incidente.

In entrambi i casi è scattato il ritiro immediato della patente e i conducenti saranno segnalati alla Commissione Medica Locale per la verifica dei requisiti psicofisici. “Alla luce della gravità dei comportamenti riscontrati”, fanno sapere dalla Polizia, “sono stati intensificati i controlli lungo l’intera SS 729”.