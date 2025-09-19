Lorenzo Rocco, giovane talento del Tennis Club Cagliari, vestirà la maglia azzurra ai Campionati Europei Under 16 in programma a Parma da domenica 21 a sabato 27 settembre. Cresciuto nella struttura di Monte Urpinu e protagonista con la squadra di Serie B1 che a luglio ha sfiorato la promozione in A2, il classe 2009 è stato inserito tra gli otto italiani selezionati per la rassegna continentale targata Tennis Europe, la massima competizione individuale di categoria.

Rocco sarà uno dei quattro azzurri nel tabellone maschile, insieme a Luca Cosimi, Mattia Logrippo e Francesco Pansecchi, mentre altre quattro ragazze completeranno la rappresentanza italiana.

La convocazione arriva al culmine di una stagione esaltante per il giovane cagliaritano: attuale numero 75 del ranking europeo Under 16, ha conquistato il torneo internazionale di Perugia e si è già messo in mostra anche nel circuito Itf Under 18, raggiungendo una finale a Livorno e due semifinali in Moldavia.