La lunga rincorsa, il salto e poi l'attesa, fino al risultato - straordinario - e l'urlo di gioia. Andrea Dallavalle conquista la medaglia d'argento nella finale del salto triplo ai mondiali di Tokyo.
Per l'atleta azzurro 17,64 che vale il secondo gradino del podio, dietro solo a un fenomenale Pedro Pichardo, col portoghese che proprio all'ultimo salto è atterrato a 17.91.
"Soltanto" sesto posto, invece, per l'italo-cubano Andy Diaz, campione del mondo indoor, che termina sesto con 17,19. Con questa medaglia, l'Italia eguaglia il suo migliori risultato (sei a Goteborg '95), e potrebbe mettere la freccia se, nelle ultime gare, dovessere arrivare almeno un altro podio.