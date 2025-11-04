"- Ciao Nicolò", "- Che succede?", "- Un casino... Achille ieri è andato in coma". Con questo scambio di conversazioni inizia l'anteprima del servizio che questa sera andrà in onda a Le Iene, e che racconta i giorni difficili dopo il ricovero di Achille Polonara all'Ospedale Sant'Orsola di Bologna, per un'operazione di trapianto del midollo avvenuta lo scorso 25 settembre. Il cestista sta combattendo una leucemia mieloide, e nei mesi scorsi, a sorpresa, la Dinamo Sassari ha annunciato il suo ritorno in casacca biancoblu.

Una battaglia dopo l'altra

Una dimostrazione d'amore e fiducia da parte del club con cui l'atleta ha scritto pagine indelebili, vincendo la Fiba Europe Cup sotto la guida di Pozzecco e sfiorando uno storico Scudetto. Ma la sfida più importante si è presentata fuori dal campo, un avversario subdolo che "Achi" combatte da tempo con coraggio e caparbietà. Proprio Le Iene, tramite l'inviato Nicolò De Devitiis, hanno seguito da vicino la vicenda dello sportivo, che ha aperto le porte al giornalista condividendo con lui i momenti intimi durante il periodo di malattia.

Così, nei giorni successivi all'operazione, De Devitiis è rimasto in costante contatto con Polonara e la moglie, Erika Bufano. Di quest'ultima sono le parole sconfortate, e sconfortanti, che abbiamo riportato a inizio articolo, durante una chiamata rivolta proprio alla iena. Ma dopo il dramma la speranza: come anticipato dal servizio, a distanza di giorni il cestista si è svegliato dal coma.

Buio e luce

"Gli è partito un trombo - ha raccontato ancora la donna al cellulare -, e il suo cervello è andato in carenza di ossigeno". Le speranze erano ridotte all'osso: "Le possibilità di vita sono molto basse", aveva ammesso Erika Bufano all'inviato del programma Mediaset. Con la vita appesa a un filo, Polonara ha lottato per rimanervi aggrappato. Così, poche sere fa, la splendida notizia: "Sta abbastanza bene... è fuori pericolo".

Con queste parole si conclude l'anteprima del servizio, mentre De Devitiis attende Polonara all'uscita dell'ospedale bolognese. Il racconto completo delle difficili giornate del cestista questa sera su Italia1.