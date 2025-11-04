Momenti di apprensione questo pomeriggio nella valle di Lanaitho, tra Oliena e Dorgali, dove un uomo è stato tratto in salvo dai Vigili del fuoco di Nuoro dopo essersi smarrito in una zona particolarmente impervia.

L’allarme è scattato intorno alle 13:30, quando l’uomo, impegnato nella ricerca dei propri cani dispersi, ha chiesto aiuto segnalando di trovarsi in difficoltà in un anfratto della valle. La Sala operativa provinciale dei Vigili del fuoco ha immediatamente attivato il Reparto volo Sardegna con base ad Alghero, che ha inviato sul posto l’elicottero Drago VF148.

Grazie all’intervento rapido dell’equipaggio, il disperso è stato individuato e recuperato in buone condizioni di salute. Successivamente, l’elicottero ha effettuato ulteriori ricognizioni nella zona per cercare i cani scomparsi, ma senza esito.

L’uomo, visibilmente provato ma illeso, è stato riportato in sicurezza, mentre le operazioni di ricerca degli animali proseguiranno nelle prossime ore.