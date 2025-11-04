Dalle prime ore del mattino è in corso in provincia di Nuoro una vasta operazione della Polizia di Stato contro una banda ritenuta responsabile di assalti armati e con esplosivi a furgoni portavalori e sportelli bancomat. Il gruppo, secondo gli investigatori, sarebbe anche autore del maxi furto avvenuto l’11 ottobre scorso al deposito dei Monopoli di Stato.

Un centinaio di agenti è impegnato nell’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare e in numerose perquisizioni in diversi comuni del Nuorese. Le indagini, coordinate dalla Procura, mirano a smantellare un’organizzazione che da tempo avrebbe pianificato colpi ad alto rischio e con modalità paramilitari, seminando allarme nella zona.

