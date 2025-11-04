Un uomo di 42 anni è stato arrestato per tentato omicidio ed è accusato di colpito un amico alla testa con una pistola durante una lite a Santu Lussurgiu, in provincia di Oristano, dove la vittima, un 45enne, è stata trasportata all'ospedale San Martino di Oristano.

L'episodio si è verificato nella notte dello scorso sabato, 1° novembre, notte quando, per motivi ancora sconosciuti, il 42enne avrebbe iniziato a litigare con l'amico. La discussione, come riferiscono le forze dell'ordine, è poi degenerata in violenza quando, preso dall'ira, avrebbe usato la pistola per colpire ripetutamente il capo del 45enne.

I carabinieri di Santu Lussurgiu, insieme ai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ghilarza e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Oristano, sono intervenuti immediatamente sul luogo dell'accaduto e, durante la perquisizione dell'abitazione del 42enne, sono stati trovati proiettili calibro 7,65 e una busta contenente 400 grammi di marijuana.

L'indagato, attualmente ai domiciliari, deve rispondere anche di porto abusivo d'armi, detenzione di munizioni e traffico di droga.