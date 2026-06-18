Sport, Solidarietà, Sensibilizzazione e donazione Sangue: ben quattro "S" caratterizzano un importante evento che si terrà nei prossimi giorni a Sassari grazie alla collaborazione dell'Avis Comunale di Sassari e LavoorCup, che ha come obiettivo principale la raccolta del sangue, ma anche la convivialità, la condivisione e la sensibilizzazione sulla donazione, attraverso un torneo di calcio giovanile che punta a unire sport e impegno sociale.

Il programma si articola in due momenti distinti: il 20 giugno si terrà una giornata di informazione e raccolta sangue presso il campo sportivo di Li Punti, mentre il torneo vero e proprio prenderà il via il 23 giugno.

"Non solo sport, ma un progetto per i giovani e il territorio"

A spiegare ai nostri microfoni la visione dell’iniziativa è Nicolò Spano, tra i promotori del progetto LavoorCup: "Abbiamo voluto contattare l'Avis per dare un valore sociale al torneo. Non si tratta solo di sport e divertimento, ma anche di sensibilizzazione su temi importanti come la donazione del sangue. Coinvolgiamo circa 200 ragazzi tra squadre e attività collaterali, creando un contesto sociale anche fuori dal campo, con iniziative aperte al pubblico, cibo ed eventi per tutte le età senza barriere".

Spano sottolinea come il progetto nasca dall’idea di trasformare il torneo in un contenitore più ampio, capace di unire sport, salute e partecipazione giovanile.

La giornata del 20 giugno: donazione e sensibilizzazione

Prima dell’inizio del torneo, sabato 20 giugno, il campo sportivo di Li Punti ospiterà una giornata dedicata alla donazione del sangue e alla sensibilizzazione, in collaborazione con l'Avis Comunale di Sassari per coinvolgere soprattutto i giovani e promuovere la cultura del dono come gesto semplice ma fondamentale per la comunità.

Avis: "Il gol più bello si segna con il cuore"

L'Avis Comunale di Sassari ha accolto l’iniziativa con entusiasmo, ribadendo il valore della collaborazione con il mondo sportivo, "Il gol più bello si segna con il cuore. Dona prima del torneo: la solidarietà è il vero gioco di squadra". La giornata sarà organizzata su diverse fasce orarie, dalle 8:00 alle 12:00, per facilitare la partecipazione dei donatori.

Il torneo dal 23 giugno

Dopo la giornata di sensibilizzazione, il 23 giugno prenderà ufficialmente il via il torneo LavoorCup, pensato come momento di aggregazione giovanile e sportiva, ma anche come occasione per portare avanti un progetto più ampio legato a salute, inclusione e comunità.

Un format che punta a crescere nel tempo e a diventare un punto di riferimento per lo sport giovanile con forte valenza sociale.