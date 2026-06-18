Paura nella giornata di ieri, mercoledì 17 giugno, presso una struttura di accoglienza a Sassari, a seguito di una segnalazione giunta alla Polizia di Stato da parte di uno dei responsabili.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, un ospite della struttura avrebbe dato in escandescenze dopo essere stato richiamato per aver introdotto all’interno delle camere materiale non consentito dal regolamento interno.

L’uomo avrebbe inizialmente minacciato il personale e altri ospiti, impugnando uno spray al peperoncino e, successivamente, una taglierina della quale si sarebbe poi disfatto prima dell’arrivo degli agenti. Lo spray urticante è stato invece rinvenuto e sequestrato dagli operatori intervenuti.

Nel corso della vicenda, l'uomo avrebbe aggredito alcuni presenti, spruzzando la sostanza urticante e provocando lesioni personali. Le persone coinvolte, insieme alla vice responsabile della struttura, si sono rifugiate in un locale per sottrarsi all’aggressione. L’uomo avrebbe inoltre tentato di raggiungerle colpendo ripetutamente la porta d’ingresso con un estintore, danneggiandola.

L’intervento tempestivo degli agenti della Sezione Volanti della Questura di Sassari ha consentito di interrompere l’aggressione, mettere in sicurezza i presenti e riportare la situazione alla normalità.

L'uomo è stato successivamente accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito e, al termine delle attività, denunciato all’Autorità Giudiziaria per minacce aggravate e lesioni personali.