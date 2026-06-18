Un vasto incendio di sterpaglie è divampato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 18 giugno 2026, nelle campagne della località “Is Palmas”, nel territorio comunale di Capoterra, propagandosi rapidamente fino a coinvolgere l’area esterna di un’azienda in disuso.

Le fiamme hanno interessato cumuli di masserizie, carcasse di autoveicoli e materiale plastico presente nel sito, rendendo particolarmente complessa l’attività di spegnimento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cagliari, con squadre della sede centrale intervenute dalle ore 12 circa. Le operazioni sono state condotte con tre automezzi e sette operatori: un’autopompa serbatoio, un’autobotte per il rifornimento idrico e un fuoristrada dotato di modulo antincendio, utilizzato per le operazioni di spegnimento in area di interfaccia con la vegetazione.

Nel corso delle operazioni, i Vigili del Fuoco hanno individuato e messo in sicurezza alcuni contenitori di GPL presenti nell’area interessata dal rogo, scongiurando ulteriori rischi di propagazione o esplosione.

Le squadre hanno proseguito con le attività di bonifica dei focolai residui e messa in sicurezza dell’area, oltre agli accertamenti necessari per stabilire le probabili cause dell’incendio.

Non si registrano al momento persone coinvolte.