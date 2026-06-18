Il legame tra il Nuorese e i cavalli è profondo e risale a tempi antichi, caratterizzando la cultura della Sardegna in generale. Ogni anno, nella zona della ASL di Nuoro, si svolgono circa 40 eventi pubblici tradizionali che coinvolgono i cavalli, come palii, pariglie, corse alla stella, manifestazioni folkloristiche, gare equestri e feste popolari di grande importanza locale e regionale. La Sardegna già detiene il primato nazionale per il numero di eventi equestri, ma è il territorio della ASL di Nuoro a ospitare la maggior parte di essi in proporzione.

Il Decreto del Ministro per lo Sport del 8 gennaio 2025 ha introdotto nuove normative volte a garantire il benessere degli equidi e la sicurezza pubblica durante le manifestazioni storiche e popolari, come i palii e le giostre, che si tengono al di fuori degli impianti autorizzati. Questo decreto amplia notevolmente le responsabilità e le competenze dei Servizi Veterinari per assicurare il rispetto delle regole.

In particolare la tutela della salute e del benessere animale; la verifica dell'idoneità sanitaria degli equidi; la gestione delle emergenze veterinarie; la vigilanza ufficiale durante tutte le fasi della manifestazione; l' attività di rendicontazione degli esiti della manifestazione al CreNBA e Ministero della Salute.

Da questo contesto nasce l'iniziativa dei Servizi Veterinari dell’ASL 3 di Nuoro: il Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, guidato dal Dottor Sandro Meloni, e il Servizio di Sanità Animale, diretto dal Dottor Giovanni Maria Zidda, si sono ispirati all'esperienza della ASL Toscana Sud Est durante i Palii della Madonna di Provenzano e dell'Assunta con l'obiettivo di affiancare e formare sul campo i veterinari di Nuoro, al fine di implementare procedure, protocolli e modelli gestionali adatti al contesto locale.

Il progetto formativo è frutto della collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Toscana Sud Est, capitanato dal Dottor Giorgio Briganti, e il Servizio di Sanità Animale dell’azienda toscana, guidato dal Dottor Luigi Liberti. A supervisionare l'attività di affiancamento tecnico professionale ci sono la Dottoressa Anna Carone per l’Azienda Toscana Sud Est e il Dottor Francesco Zucca per l’ASL 3 di Nuoro.

"In sostanza - spiegano Meloni e Zidda - i professionisti dei nostri servizi si recheranno in Toscana per le due edizioni previste (dal 22/06/2026 al 03/07/2026 e dal 05/08/2026 al 17/08/2026) con l’obiettivo di rafforzare le competenze tecnico professionali dei veterinari della ASL di Nuoro nelle attività di controllo ufficiale durante manifestazioni con utilizzo di equidi con il metodo della formazione a cascata; acquisire modelli organizzativi applicabili nel territorio della ASL di Nuoro, migliorare la capacità di gestione integrata delle attività di vigilanza veterinaria durante eventi pubblici e, infine, implementare procedure standardizzate di controllo e verifica ai sensi del D.P.C.M. 8 gennaio 2025".

I veterinari di Nuoro avranno quindi l'opportunità di acquisire la vasta esperienza del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est in materia di benessere animale e sicurezza pubblica. Il protocollo adottato da quest'ultimo è considerato un punto di riferimento a livello nazionale per gli eventi che coinvolgono cavalli. In particolare, i professionisti dell'ASL 3 di Nuoro saranno coinvolti nell'organizzazione dei rinomati palii della Madonna di Provenzano e dell'Assunta. Assisteranno alle attività ispettive, alle verifiche documentali, ai briefing operativi, ai controlli sanitari e a tutte le procedure di controllo previste dal D.P.C.M. 8 gennaio 2025, seguendo l'esempio dei loro colleghi toscani.

Grande soddisfazione per il progetto di cooperazione da parte della Direzione strategica dell’ASL 3 di Nuoro, che nutre grandi aspettative da questo “gemellaggio” formativo. "Da questa importante esperienza formativa - conferma la Direttrice Sanitaria dell’ASL 3, Dottoressa Antonella Calvisi - ci attendiamo l’acquisizione di competenze operative specialistiche, la standardizzazione delle procedure di controllo nella ASL di Nuoro, il miglioramento delle attività di vigilanza veterinaria durante manifestazioni con equidi, la predisposizione di protocolli operativi interni e il rafforzamento della collaborazione interaziendale tra servizi veterinari".