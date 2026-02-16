"Siamo un partito autonomo e pur rappresentando gli interlocutori del centrodestra abbiamo un'azione politica che è autonoma, l'abbiamo già dimostrato nei confronti del decreto delle armi per l'Ucraina: ci porremo quale squillo di tromba, 's'ode a destra uno squillo di tromba'". Lo ha detto l'europarlamentare e leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, impegnato in un appuntamento a Oristano con i simpatizzanti di "Un mondo al contrario" per uno degli appuntamenti propedeutici per l'organizzazione dell'assemblea nazionale del nuovo partito.

Vannacci punta "a portare questa destra, slavata e messa in valigia, su una posizione che, invece, sia quella che rappresenta una destra vera, orgogliosa e fiera di essere destra".

"Oggi ci sarà una riunione organizzativa dell'associazione Il Mondo al Contrario, che sta evolvendo quale un'associazione che supporta e che sostiene il partito neonato. Discuteremo sul futuro e su quelli che sono i prossimi passi del partito Futuro Nazionale e che lo porteranno all'assemblea costituente, che verrà svolta in un luogo baricentrico dell'Italia, più o meno prima dell'estate o a ridosso dell'inizio dell'estate" ha detto ancora Vannacci.

"Ci saranno degli adeguamenti dello statuto dell'associazione 'Il Mondo al Contrario' e soprattutto si daranno alcune direttive riguardo l'appartenenza: chi è nel Mondo al Contrario e ha la tessera di un altro partito che non sia Futuro Nazionale dovrà decidere se continuare a far parte del Mondo al Contrario oppure se continuare a far parte del partito del quale ha la tessera, in quanto il Mondo al Contrario diventerà un'associazione direttamente riferita al partito Futuro Nazionale".

"Futuro Nazionale svolge la sua attività politica avendo quali interlocutori principali il centrodestra. Però le alleanze si fanno a premessa delle elezioni e vedremo in base a tutte quelle che sono le condizioni quali alleanze fare prima delle elezioni politiche del 2027" ha aggiunto Vannacci a margine dell’incontro di Oristano.

"Nel frattempo Futuro Nazionale cammina con le sue gambe, corre da solo, fa la sua politica avendo quali interlocutore principale il centrodestra di questo Paese - ha ribadito - Alla vigilia del 2027 ci giocheremo le alleanze in base a quelle che saranno anche le condizioni, perché le alleanze non si fanno da soli. Ma c'è bisogno di qualcuno che sia d'accordo".

"Ben vengano le polemiche, peccato che poi la maggior parte di loro termina nella fase critica e della fase costruttiva non c'è assolutamente nulla. Questi signori che mi hanno criticato sono stati bravi a fischiare e a fare chiasso, ma poi non hanno portato avanti alcuna proposta" ha detto ancora il leader di Futuro Nazionale.

"La mia uscita dalla Lega è stata dettata da un problema di coerenza, da un problema anche di viabilità politica all'interno del partito, ma anche una risposta a una spinta dal basso estremamente potente, estremamente viva, di persone che non si riconoscono più nell'offerta politica che oggi è disponibile, che quindi vogliono un nuovo soggetto che rappresenti esattamente quelli che loro si aspettano - ha spiegato -. Questo è Futuro Nazionale, un partito che guarda, come lo dice la parola stessa, al futuro, e il cui unico scopo è di dare ai nostri figli e ai giovani un'Italia che sia migliore di quella che ci hanno lasciato i nostri genitori. Ed è esattamente il contrario di quello che ha fatto la politica sino ad oggi".