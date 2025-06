Il paese di Oniferi perde la sua centenaria, Tzia Maria Argiolas, che nel mese di ottobre avrebbe compiuto 103 anni.

È stato il sindaco Antonello Piras a dare la triste notizia nella pagina social del Comune: “La scomparsa di Tzia Maria Argiolas all’età di 102 anni è una notizia che rattrista profondamente la nostra comunità che con lei perde la sua cittadina più anziana. A nome di tutto il paese esprimo le più sincere condoglianze ai familiari e agli amici. La sua lunga vita è stata un esempio di forza. La ricorderemo sempre con affetto e rispetto. A la connoschere in sa santa gloria”.

Proprio per l’alta concentrazione di centenari in questi anni, il piccolo paese di Oniferi si è candidato a far parte della cosiddetta “Blue zone”, un'area geografica nota per lo stile di vita che favorisce la longevità. Stanotte, con la morte di Tzia Maria, Oniferi ha perso la sua centenaria più longeva.