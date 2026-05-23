“Il 23 maggio 1992 l’autostrada esplose sotto il sole della Sicilia, cambiando il corso della storia del nostro Paese. Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro: cinque vite spezzate dalla mafia, un attentato che ha segnato una frattura profonda nella storia repubblicana”.

La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha commemorato oggi la tragica strage di Capaci del 23 maggio 1992, che avvenne sull'autostrada A29 vicino a Palermo in un attentato mafioso che causò la morte del magistrato Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e di tre agenti della scorta.

La governatrice ha richiamato inoltre il valore della memoria collettiva legata a quella giornata: “Quando arrivò quella notizia terribile, ognuno di noi ricorda dov’era e cosa stava facendo. È uno di quei momenti che restano impressi nella coscienza del Paese”.

La presidente Todde ha ricordato quando ha reso omaggio alla teca con i resti della “Quarto Savona 15”, la Fiat Croma blindata della scorta di Falcone distrutta nell’esplosione di Capaci, durante la manifestazione “Dal sangue versato al sangue donato”.

“Vedere quei resti, ciò che rimane di lamiere e acciaio, è un’esperienza che difficilmente si traduce in parole. Ricordare Falcone e tutti i servitori dello Stato morti con lui significa scegliere ogni giorno da che parte stare, anche quando le scelte sono scomode e i compromessi sembrano più convenienti”, ha concluso Alessandra Todde.