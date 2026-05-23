A 34 anni dalla Strage di Capaci, l'Italia rinnova il ricordo delle vittime di una delle pagine più drammatiche della storia repubblicana italiana. Un evento che ha segnato profondamente la coscienza collettiva del Paese, rappresentando un punto di svolta nella lotta alla mafia e nella diffusione della cultura della legalità.

Il sacrificio del magistrato Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della Polizia di Stato Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro continua ancora oggi a vivere nella memoria nazionale, alimentando l’impegno civile contro ogni forma di criminalità mafiosa.

In occasione del 34° anniversario della strage, la Polizia di Stato di Palermo promuoverà, nella giornata del 23 maggio, una serie di iniziative commemorative dedicate alle vittime delle stragi mafiose del 1992.

Le celebrazioni prenderanno il via con la deposizione di una corona d’alloro presso la Stele di Capaci, il monumento ai caduti situato lungo l’autostrada A29, nel tratto tra l’aeroporto di Palermo e la città, devastato il 23 maggio 1992 dall’esplosione di circa 500 chilogrammi di tritolo.

Successivamente, nella storica sede del Reparto Scorte all’interno della Caserma Pietro Lungaro, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia - direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, deporranno una corona d’alloro davanti alla lapide dedicata alle vittime della strage.

Nel corso della cerimonia sarà inoltre svelato il quadro contenente il brevetto relativo al conferimento, da parte del Presidente della Repubblica, della Medaglia d’Oro al Merito Civile alle donne e agli uomini della Polizia di Stato impegnati nei servizi di scorta e tutela.

Seguirà, nella cappella della caserma, una Santa Messa in suffragio dei caduti della strage officiata dal cappellano della Polizia di Stato, don Massimiliano Purpura.

All’interno dell’Aula Corona della caserma Lungaro sarà poi proiettato il docufilm “I ragazzi delle scorte”, con una puntata dedicata alla storia dell’agente scelto Rocco Dicillo.

Alle ore 17:58, momento esatto dell’attentato, un minuto di raccoglimento precederà l’esecuzione del Silenzio d’Ordinanza, che verrà eseguito contemporaneamente presso l’Ufficio Scorte, la Stele di Capaci e l’Albero Falcone.

Le commemorazioni si concluderanno alle ore 19:00 nella Chiesa di San Domenico con una Santa Messa in suffragio delle vittime.