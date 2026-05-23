Una storia di aiuto e speranza quella che arriva da Iglesias, dove tre cuccioli di pastore maremmano sono stati trovati terrorizzati all'interno di un sacco tra i rovi, nel buio della notte e senza quasi più forze per piangere. Una scena crudele che strazia il cuore e che poteva trasformarsi in una condanna a morte, ma che si è conclusa fortunatamente con un salvataggio carico di umanità grazie all’intervento dei Carabinieri di Iglesias.

È accaduto lungo la Strada Statale 130, dove un passante che, vedendo una pattuglia dei Carabinieri impegnata nei controlli del territorio, ha deciso di fermarsi e segnalare quei lamenti provenienti dalla vegetazione ai margini della carreggiata.

I militari della Stazione di Iglesias hanno aggiunto immediatamente il chilometro 39+800 della statale, hanno iniziato a seguire quei deboli richiami nel buio, poi la scoperta: nascosti dentro un sacco abbandonato tra la vegetazione c’erano i tre cagnolini infreddoliti, spaventati e ancora scossi, che sono stati immediatamente soccorsi. I Carabinieri li hanno presi in braccio, portati in caserma, rifocillati e tranquillizzati dopo ore di terrore, anche se fortunatamente, nonostante il trauma subito, i cuccioli sono apparsi in buone condizioni di salute.

Successivamente i cagnolini sono stati affidati al Servizio Veterinario Sanità Animale dell’ASL di Cagliari, che seguirà tutte le cure necessarie e le procedure per trovare ai tre piccoli una famiglia pronta ad amarli.

Nel frattempo sono partite le indagini per risalire al responsabile dell’abbandono, un gesto vile e disumano che avrebbe potuto avere conseguenze fatali.

Queste storie di sofferenza e paura dimostrano ogni volta che, oltre alle poche persone senza cuore, ce ne sono tantissime che ce l'hanno immenso e che, grazie a vere e proprie catene di solidarietà, si possono salvare vite.