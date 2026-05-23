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La Giunta regionale ha deciso di sciogliere il Consiglio comunale di Uras, seguendo la proposta dell'assessore agli Enti locali, Francesco Spanedda.
Inoltre, è stato nominato Giovanni Basolu come commissario straordinario per gestire temporaneamente l'amministrazione dell'ente fino alle prossime elezioni.
Questa decisione è stata presa in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato quella del Tar riguardante il ricorso presentato da sette consiglieri dimissionari a settembre.