Un'altra, l'ennesima, terribile tragedia legata agli animali, che parla purtroppo, ancora una volta, di crudeltà, e di quanto l'essere umano può essere in certi casi davvero "poco umano": l'uccisione brutale del cagnolino Jack a Dolianova.

"Jack era un essere indifeso e libero, capace di portare allegria e affetto nelle strade del nostro paese", ha detto il sindaco di Dolianova, Ivan Piras, esprimendo sdegno e il dolore dell'intera comunità per la brutale uccisione del cane che da tempo viveva nel centro del Parteolla e che molti cittadini consideravano ormai una vera e propria mascotte del paese.

"Ho immediatamente avvisato le forze dell'ordine - prosegue il primo cittadino - che sono già al lavoro per individuare i responsabili di questo gesto vile e crudele. Chi ha investito Jack, lasciandolo morire in maniera atroce senza prestargli soccorso, dovrà rispondere delle proprie azioni. Dolianova - conclude Piras - non resta indifferente davanti a episodi contrari ai nostri valori, che comprendono rispetto verso gli animali e verso la vita".